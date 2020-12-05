İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti
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İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti

05.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:54
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 28 bin 986'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 818'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 719 bin 708 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 298 bin 438 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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