İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı

İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı taşıyan bir araca saldıran hırsızların 300 doz aşıyı çaldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı taşıyan bir araca saldıran hırsızların 300 doz aşıyı çaldığı bildirildi.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 aşılarını taşıyan bir araç, Yaftabad bölgesindeki Sağlık Bakanlığının deposundan ayrılmasının ardından saldırıya uğradı.

Araç sürücüsünü darbeden saldırganlar, 300 doz Kovid-19 aşısını çaldı.

Aşıların çalındığına dair haberler, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi ve Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kiyanuş Cihanpur tarafından da doğrulandı.

Emniyet Müdürü Rahimi, hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Mesut Akusta Metin Çekmez Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ozan Tufan Arda Turan Mame Thiam Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:38:39. #1.14#

title