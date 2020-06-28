İran'da koronavirüsten yüksek sayıda can kaybı İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 144 artarak 10 bin 508'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 144 artarak 10 bin 508'e yükseldi. Bunun 6 Nisan'dan bu yana kaydedilmiş en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi.

Son bir günde 2 bin 489 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 222 bin 669'a ulaştı. Ülkede salgınla mücadele kapsamında maske zorunluluğu getirildi. Kalabalık ve kapalı alanlar ile salgının etkisinin yoğun olduğu şehirlerde 5 Temmuz'dan itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ise kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA