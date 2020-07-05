İran'da koronavirüsten rekor sayıda ölüm
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İran'da koronavirüsten rekor sayıda ölüm

Çin'den sonra Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktı ülkelerin başında gelen İran'da, günlük can kaybında yeni bir rekor kaydedildi.

İran'da koronavirüsten rekor sayıda ölüm
05.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:18

Çin'den sonra Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktı ülkelerin başında gelen İran'da, günlük can kaybında yeni bir rekor kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 163 kişi virüsten hayatını kaybetti. Virüsün ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu tarafa en yüksek günlük ölüm sayısı bugün kaydedildi. Ülkedeki toplam can kaybı 11 bin 571'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülke genelinde son bir günde 2 bin 560 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 240 bin 438'e ulaştığını duyurdu.  MASKE TAKMAK BUGÜNDEN ZORUNLU OLDU.Ülkede salgına karşı önlem olarak bugünden itibaren maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Maske takma zorunluluğu başta umumi mekanlar olmak üzere kapalı alanlarda uygulanıyor. Kalabalık alışveriş merkezleri, terminaller, toplu taşıma araçları maske zorunluluğunun uygulandığı yerler arasında yer alıyor.


Kaynak: DHA

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