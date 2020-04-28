İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 877'ye çıktı İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 877'ye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 71 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 877'ye, toplam vaka sayısının ise bin 112 artarak 92 bin 584'e ulaştığını belirtti.

Kaynak: DHA