İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 806'ya çıktı İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 806'ya çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 806'ya, toplam vaka sayısının ise 91 bin 472'ye ulaştığını belirtti.

Kaynak: DHA