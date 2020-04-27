İran'da koronavirüsten ölümlerin sayısı 5 bin 806'ya çıktı
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.
27.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:19
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 806'ya çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 806'ya, toplam vaka sayısının ise 91 bin 472'ye ulaştığını belirtti.
Kaynak: DHA