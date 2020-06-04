İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 71'e yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 71'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 59 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 71'e çıktı. Ülkede 3 bin 574 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 164 bin 270'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA