İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 506'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 81 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 506'ya çıktı. Ülkede 2 bin 11 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 177 bin 938'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA