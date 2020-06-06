İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 209'a yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 209'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 75 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 209'a çıktı. Ülkede 2 bin 269 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 169 bin 425'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA