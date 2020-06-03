İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 12'ye yükseldi
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 12'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 12'ye yükseldi
03.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:49

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 12'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 70 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 12'ye çıktı. Ülkede 3 bin 134 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 160 bin 696'ya ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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