İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 734'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 57 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 734'e çıktı. Ülkede 2 bin 282 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 148 bin 950'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA