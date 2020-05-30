İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti.
30.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:53
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 734'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 57 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 734'e çıktı. Ülkede 2 bin 282 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 148 bin 950'ye ulaştığı açıklandı.
Kaynak: DHA