İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
27.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:11

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 564'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 56 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 564'e çıktı. Ülkede 2 bin 80 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 141 bin 591'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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