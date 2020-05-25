İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 451'e yükseldi
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 451'e yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 451'e yükseldi
25.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:54

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 451'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 34 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 451'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 137 bin 724'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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