İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 451'e yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 451'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 34 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 451'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 137 bin 724'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA