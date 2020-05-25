İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 451'e yükseldi
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti.
25.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:54
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 451'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 34 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 451'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 137 bin 724'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA