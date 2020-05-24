İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 417'ye çıktı İran'da son 24 saatte 58 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte 58 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 417'ye yükseldi.

İran'da koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 58 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 417'Ye yükseldiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son bir günde 2 bin 180 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 135 bin 701'e ulaştığını söyledi.

Kaynak: DHA