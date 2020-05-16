İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 937'ye yükseldi İran'da son 24 saatte 35 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte 35 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 937'ye yükseldi.

İran'da koronavirüsten can kayıpları azalıyor. Ülkede son 24 saatte 35 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede toplam can kaybının 6 bin 937'ye yükseldiğini, son bir günde 1757 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 118 bin 392'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA