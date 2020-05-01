İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 91'e yükseldi

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) 63 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) 63 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 91'e yükseldi.

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 91'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1006 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 95 bin 646'ya ulaştığını ifade etti.

Kaynak: DHA