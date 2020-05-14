İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 854'e yükseldi İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 71 kişi artarak 6 bin 854'e yükseldi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 71 kişi artarak 6 bin 854'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 854'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bir günde 1808 vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 114 bin 533'e ulaştığını aktardı.

Kaynak: DHA