İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 854'e yükseldi
İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 71 kişi artarak 6 bin 854'e yükseldi.
14.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:49
İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 71 kişi artarak 6 bin 854'e yükseldi.
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 854'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bir günde 1808 vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 114 bin 533'e ulaştığını aktardı.
Kaynak: DHA