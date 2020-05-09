İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 589'a yükseldi
09.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:04
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişi daha yaşamını yitirdi.
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 589'a yükseldi.
İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 48 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 589'a yükselirken; son 24 saatte 1529 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaştı.
Kaynak: DHA