İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 589'a yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 589'a yükseldi.

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 48 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 589'a yükselirken; son 24 saatte 1529 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaştı.

Kaynak: DHA