İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 340'a yükseldi
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 340'a yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 340'a yükseldi
05.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:41

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 340'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 340'a çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1323 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 99 bin 970'e ulaştığını ifade etti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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