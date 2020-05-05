İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 340'a yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 340'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 340'a çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1323 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 99 bin 970'e ulaştığını ifade etti.

Kaynak: DHA