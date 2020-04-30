İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 28'e yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 983 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 94 bin 640'a ulaştığını belirtti.

Kaynak: DHA