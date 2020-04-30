İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 28'e yükseldi
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.
30.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:07
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 28'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 983 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 94 bin 640'a ulaştığını belirtti.
Kaynak: DHA