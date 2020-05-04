İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 74 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 74 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 277'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 74 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 277'ye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1223 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 98 bin 647'ye ulaştığını ifade etti.

Kaynak: DHA