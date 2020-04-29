İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 957'ye yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 957'ye yükseldi.

Dünyada olduğu gibi İran'da da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 957'ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1073 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 93 bin 657'ye ulaştığını belirtti.

Kaynak: DHA