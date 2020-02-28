İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34'e yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
28.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:42
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com