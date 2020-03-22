İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e çıktı
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e, virüs tespit edilen vaka sayısı ise 21 bin 638'e çıktı.
22.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:27
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e, virüs tespit edilen vaka sayısı ise 21 bin 638'e çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirdiğini; ölü sayısının 1685'e çıktığını duyurdu. Ülkede vaka sayısının ise 21 bin 638'e ulaştığını ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA