İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1284'e çıktı İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 18 bin 407'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 18 bin 407'ye yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, son 24 saatte 1046 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 18 bin 407'e çıktığını; ölü sayısının ise 1284'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA