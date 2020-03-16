İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktı İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktıTahran, (DHA)- İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 853'e, virüs tespit kişi sayısı ise 14 bin 991'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktı

Tahran, (DHA)- İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 853'e, virüs tespit kişi sayısı ise 14 bin 991'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 853'e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 14 bin 991'e çıktığını açıkladı.

İRAN'DA 'MASKELİ' YAŞAM

İran'ın başkenti Tahran'da halkın koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven taktıkları anlar DHA kameralarınca kaydedildi. İnsanların gündelik yaşamlarına devam ettikleri görülürken; hepsinin maske ve eldivenle alışveriş yaptıkları kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA