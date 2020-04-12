İran'da koronavirüsten kaynaklı can kaybı 4 bin 474'e yükseldi İran'da koronavirüs (Covid–19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi.

İran'da koronavirüs (Covid–19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 657 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 71 bin 686'ya yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 263 bin 388 koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 43 bin 894 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 930 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA