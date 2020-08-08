İran'da koronavirüsten can kayıpları düşüşe geçti
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İran'da koronavirüsten can kayıpları düşüşe geçti

İran'da koronavirüsten can kayıpları düşüşe geçtiTahran, (DHA) - Koronavirüse salgınının ikinci dalgasının yaşandığı İran'da, uzun bir aradan sonra ilk defa virüs kaynaklı ölümlerde düşüş yaşandı.

08.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:34

İran'da koronavirüsten can kayıpları düşüşe geçti

Tahran, (DHA) - Koronavirüse salgınının ikinci dalgasının yaşandığı İran'da, uzun bir aradan sonra ilk defa virüs kaynaklı ölümlerde düşüş yaşandı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saate virüsten 132 kişinin yaşamını kaybettiğini duyurdu.

Koronavirüs kaynaklı günlük ölümlerin, 28 Haziran'dan itibaren kaydedilmiş en düşük ölüm sayısı olduğu belirtildi. Bir aydan fazla bir süredir günlük can kayıplarının 200'ün üzerinde seyrettiği ülkede, son dört gündür ölümlerde azalma yaşanıyor.

Asya kıtasında Hindistan'dan sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda olan İran'da, bugüne kadar toplamda 18 bin 264 kişi yaşamını kaybetti. Ülkede, son bir günde 2 bin 125 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 324 bin 692'ye yükseldi.

İran'da koronavirüsten can kayıpları düşüşe geçti

Kaynak: DHA

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