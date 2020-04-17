İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 958'e ulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 958'e ulaştı - Haber
Koronavirüs, İran, Dünya

İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 958'e ulaştı

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti.

17.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:13
İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 958'e ulaştı

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 958'e ulaştı.

Ülkede, son dört gündür can kayıpları çift rakamları sayılara düşerken, 24 Mart'tan bu yana en az vaka sayısı bugün tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 499 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 79 bin 494 'e yükseldiğini söyledi. Sözcü, bugüne kadar toplam 319 bin 879 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 54 bin 64 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 563 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor Haber
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı Haber
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Haber
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Fransa'da yapılan deney 'Virüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüttü Haber
Fransa'da yapılan deney "Virüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüttü
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası Haber
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı Haber
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Haydar Baş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Hande Yener Eda Taşpınar
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 958'e ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 14:47:36. #1.15#
title