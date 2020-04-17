İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 958'e ulaştı İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 958'e ulaştı.

Ülkede, son dört gündür can kayıpları çift rakamları sayılara düşerken, 24 Mart'tan bu yana en az vaka sayısı bugün tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 499 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 79 bin 494 'e yükseldiğini söyledi. Sözcü, bugüne kadar toplam 319 bin 879 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 54 bin 64 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 563 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA