İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi - Haber
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya

İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 777'ye yükseldi.

15.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:09
İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 777'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 512 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 76 bin 389'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 299 bin 204 koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 49 bin 933 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 643 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haber
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haber
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
41 kişinin can verdiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri Haber
41 kişinin can verdiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri
Trump, muhabirin 'koronavirüs' sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası Haber
Trump, muhabirin "koronavirüs" sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi Haber
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haber
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor
Endonezya'da sokağa çıkanlar, "kefenli hayaletlerle" korkutuluyor
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Haydar Baş Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Nisan İnfaz
Şu an buradasınız: İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 15:50:00. #1.14#
title