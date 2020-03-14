İran'da koronavirüsten 97 kişi daha hayatını kaybetti
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İran, Dünya

İran'da koronavirüsten 97 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 611'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 12 bin 729'e yükseldi.

14.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:35
İran'da koronavirüsten 97 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 611'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 12 bin 729'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte,  1365 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 12 bin 729'e çıktığını bildirdi.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 4 bin 339 kişi olduğu ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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