İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.
13.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:11
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.
- Tahran
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur'un açıklaması
- Tahran
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Kaynak: DHA