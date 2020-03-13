İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti
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Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya

İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

13.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:58
İran'da koronavirüsten 85 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.


- Tahran
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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