İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü
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Irak, İran, Dünya

İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

08.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:01
İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.


İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Ali Birenvend, Ahvaz'daki bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içki kullandıklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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