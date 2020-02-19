İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü
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İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

19.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:35
İran'da koronavirüs yeni adıyla Covid-19'a yakalanan iki kişi öldü

'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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