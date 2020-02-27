İran'da koronavirüs vakası 22'ye çıktı, Orta Doğu ülkelerinde son durum nedir?
İran'da koronavirüs vakası 22'ye çıktı. Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı. Bağdat'ta ilk koronavirüs vakası. İran ülkedeki gerçek vaka sayısını saklıyor iddiası.
27.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:34
İran resmi ajansı IRNA, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını, toplamda 141 koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.
İran bu sonuçla Çin'den sonra koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com