İran'da koronavirüs vakası 22'ye çıktı, Orta Doğu ülkelerinde son durum nedir?

27.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:34

İran resmi ajansı IRNA, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını, toplamda 141 koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.



İran bu sonuçla Çin'den sonra koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. Euronews.com'da Görüntüle