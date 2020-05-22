İran'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 311 arttı İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiği aktarıldı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiği aktarıldı.

İran'da koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 51 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son bir günde 2 bin 311 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 131 bin 652'ye ulaştığını söyledi.

Kaynak: DHA