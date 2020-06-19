İran'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini aştı
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İran'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini aştı

İran'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini aştıTahran, (DHA)- İlk koronavirüs (Covid-19) vakasının tam dört ay önce tespit edildiği İran'da toplam vaka sayısı 200 bini aştı.

İran'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini aştı
19.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:53

İran'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini aştı

Tahran, (DHA)- İlk koronavirüs (Covid-19) vakasının tam dört ay önce tespit edildiği İran'da toplam vaka sayısı 200 bini aştı.

İran'da son 24 saatte 2 bin 615 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 200 bin 262'ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 120 artarak 9 bin 392'ye yükseldiğini duyurdu.

Ülkede resmi olarak ilk koronavirüs vakası ve aynı zamanda ilk ölüm 19 Şubat'ta gerçekleşmişti.

İran dünyada en çok vaka ve can kaybı olan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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