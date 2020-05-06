İran'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 418'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 418'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1680 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 101 bin 650'ye ulaştığını ifade etti.

Kaynak: DHA