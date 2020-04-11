İran'da "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti
İran'daki uzmanlar tarafından dizayn edilen "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti.
11.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:02
İran'daki uzmanlar tarafından dizayn edilen "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti. Teşhis kitlerinin üretiminin gerçekleştirileceği Karaj şehrindeki Piştaz Tıp Merkezinin açılışına katılan İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA