İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis'teki oturumlar iki hafta ertelendi
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Meclis'teki oturumların 2 hafta ertelendiği bildirildi.
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Meclis'teki oturumların 2 hafta ertelendiği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın Meclis Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Meclis'teki planlanan oturumlar dahil açık ve kapalı tüm oturumlar 2 hafta ertelendi.
Kararın, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun tavsiyesi üzerine alındığı kaydedildi.
Ülkede 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgında bazı milletvekillerine de Kovid-19 teşhisi konulmuş, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ise 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İran'da Kovid-19'a yönelik önlemler kapsamında 17 Mart'taki Meclis oturumu, video konferans aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmişti.
Sağlık Bakanı Said Nemeki, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdığı mektupta, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için Meclis oturumlarının 2 hafta ertelenmesi gerektiğini belirtmişti.
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Kaynak: AA