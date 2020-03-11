İran'da koronavirüs tedbirleri
Cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor.
11.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:39
Cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları
TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Kaynak: AA