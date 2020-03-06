İran'da koronavirüs tedbirleri
Sokak ve caddelerden detaylar Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar Araçların ilaçlanmasıTAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor.
06.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:13
Sokak ve caddelerden detaylar
Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar
Araçların ilaçlanması
TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki Tecriş Çarşısı'nda dezenfekte çalışması yaptı.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA