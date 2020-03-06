: İran'da koronavirüs tedbirleri

06.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:13

Sokak ve caddelerden detaylar

Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar

Araçların ilaçlanması

TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki Tecriş Çarşısı'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu