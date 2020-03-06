İran'da koronavirüs tedbirleri
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İran'da koronavirüs tedbirleri

Sokak ve caddelerden detaylar Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar Araçların ilaçlanmasıTAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor.

06.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:13
İran'da koronavirüs tedbirleri

Sokak ve caddelerden detaylar

Dükkan ve pazarların ilaçlanması detaylar

Araçların ilaçlanması

- 'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki Tecriş Çarşısı'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: AA


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: İran'da koronavirüs tedbirleri
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