İran'da koronavirüs son 24 saatte 134 can daha aldı İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 10 bin 130'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 134 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 10 bin 130'a çıktı. Ülkede 2 bin 595 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 96'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA