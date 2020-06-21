İran'da koronavirüs son 24 saatte 116 can daha aldı İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 623'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 116 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 623'e çıktı. Ülkede 2 bin 368 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 204 bin 952'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA