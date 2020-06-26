İran'da koronavirüs son 24 saatte 109 can daha aldı
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İran'da koronavirüs son 24 saatte 109 can daha aldı

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 109 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs son 24 saatte 109 can daha aldı
26.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:21

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 109 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 10 bin 239'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 109 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 10 bin 239'a çıktı. Ülkede 2 bin 628 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 217 bin 724'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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