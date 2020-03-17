İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler toprağa veriliyor - KUM
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İran, Güncel

İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler toprağa veriliyor - KUM

Cenazelerin morgdan alınması Cenaze namazı kılınması Cenaze yakınlarının görüntüleri Cenazelerin defnedilmesi KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.

17.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:51

Cenazelerin morgdan alınması

Cenaze namazı kılınması

Cenaze yakınlarının görüntüleri

Cenazelerin defnedilmesi KUM - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. İran'ın Kum kentinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler, kılınan cenaze namazının ardından Beheşt-Masume Mezarlığında toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.

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İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler toprağa veriliyor - KUM

Kaynak: AA

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İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler toprağa veriliyor - KUM

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