İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.
02.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:40
İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Başkent Tahran'da koronavirüs teşhisi konulan hastalar, özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından belirlenen hastanelerde tedavi ediliyor.
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Kaynak: AA