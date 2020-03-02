İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

02.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:40
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Başkent 'da koronavirüs teşhisi konulan hastalar, özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından belirlenen hastanelerde tedavi ediliyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi
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