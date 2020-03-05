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İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.

05.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:39
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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