İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
05.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:39
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com