İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 oldu
İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.
03.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:42
İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.
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Kaynak: Dunya.com